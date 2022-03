Države EU bodo od ZDA skupaj kupovale vodik

Voditelji EU so se na današnjem vrhu v Bruslju zavzeli za skupno nabavo plina in vodika na prostovoljni osnovi. Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal, da bo mandat za nakup prejela Evropska komisija.

Države članice in Evropska komisija so se zavezale, da bodo delale za skupni nakup plina, utekočinjenega zemeljskega plina in vodika na prostovoljni osnovi, piše v sklepih vrha EU, ki se je po dolgi razpravi zaključil danes zvečer. »S tem bodo optimalno izkoristile svojo skupno politično in tržno težo Evropske unije in držav članic za znižanje cen v pogajanjih,« so poudarili.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je na novinarski konferenci po vrhu pozdravila, da bo unija zdaj izkoristila svojo skupno pogajalsko moč. »Namesto da bi tekmovali med sabo in tako dvigovali cene, bomo združili svoje povpraševanje,« je pojasnila.

Platforma za skupne nakupe bo odprta tudi za države Zahodnega Balkana in tri države Vzhodnega partnerstva – Ukrajino, Moldavijo in Gruzijo, še piše v sklepih.