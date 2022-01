Drevo pokopalo devetletnega dečka

Na severu Evrope divja neurje Malik, zaradi katerega je več tisoč gospodinjstev brez elektrike, ponekod pa seje tudi smrt. V nemški deželi Brandenburg je umrl pešec, ko je nanj padel oglasni pano, na Škotskem je drevo podrlo 60-letnico in jo ubilo, drevo pa je zgrmelo tudi na devetletnika v Angliji, ki je zaradi hudih poškodb umrl v bolnišnici. Enaka usoda je doletela žrtev na Poljskem.

160 kilometrov na uro so dosegli vetrovi.

Tam je brez električne energije ostalo kar 680.000 ljudi, na Otoku pa 130.000. Vetrovi so divjali s hitrostjo kar 160 kilometrov na uro, podirali drevje in električne drogove ter uničevali prometno infrastrukturo, veliko škode so povzročili tudi različni predmeti, ki so leteli po zraku in treščili v zgradbe ter na vozila in poškodovali tudi številne pešce.

Otok pa je že dosegla nova ujma, Corrie, ki preti predvsem z orkanskim vetrom. V Nemčiji in na Danskem so zaradi hudih neurij ustavili železniški promet, izrazito plimovanje pa je poplavilo ribjo tržnico v Hamburgu. Nevihta, ki so jo v Nemčiji poimenovali Nadja, je veliko težav povzročila tudi v ladijskem prometu. Na Danskem so zaprli most, ki povezuje državo s Švedsko, ponekod so reševalci preventivno evakuirali ranljivo prebivalstvo, ki ga ob poplavah ne bi mogli doseči.

Vzhod ZDA je spet pobelilo. FOTO: Andrew Kelly/Reuters

Neurja so znova doletela tudi vzhodno obalo ZDA, kjer sneg, poplavljanje obale in močan veter povzročajo preglavice v prometu, več tisoč gospodinjstev je brez elektrike. Pet zveznih držav je razglasilo izredne razmere. Zaradi nevihte Kenan so konec tedna odpovedali že skoraj 6000 letalskih poletov, začetek tedna pa naj bi prinesel izboljšanje vremena. Mraz je dosegel tudi sončno Florido, tam oblasti opozarjajo na otrple legvane, ki lahko padejo z dreves.