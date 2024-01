Dramatično opozorilo vlade državljanom: Lahko bi prišlo do vojne

Švedski uradniki so svoje državljane opozorili, naj bodo v primeru vojne »bolj pripravljeni kot kdaj koli prej«.

Maja 2022 sta Švedska in Finska, znani po svoji nevtralnosti, napovedali, da se bosta pridružili zvezi Nato kot odgovor na rusko invazijo na Ukrajino.

Finska se je zavezništvu uradno pridružila aprila 2023, kandidatura Švedske pa je naletela na ovire, ko je turški predsednik Erdogan kritiziral domnevno neukrepanje države proti islamofobiji in jo označil za »rdečo črto«. Madžarska je izrazila tudi zaskrbljenost zaradi članstva Švedske v Natu.

Erdogan je kasneje dal zeleno luč za vstop Švedske v Nato, čeprav turška Velika narodna skupščina še ni dala zelene zelene barve. Madžarski premier Orban je konec lanskega leta dejal, da se njegovi državi ne mudi z odobritvijo.

Vstop Švedske v zavezništvo bi okrepil regionalni vpliv Nata. FOTO: Ints Kalnins, Reuters

Vendar je generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg prejšnji teden za nemško tiskovno agencijo DPA dejal, da je Švedska popustila in napovedala, da bo država sprejeta kot 32. članica Nata do naslednjega vrha, ki bo julija v Washingtonu.

Vstop Švedske v zavezništvo bi okrepil regionalni vpliv Nata, s čimer bi vsem petim nordijskim državam omogočil skoraj popoln nadzor nad »natovskim jezerom«, kar je sklicevanje na strateški pomen Baltskega morja. Vojaška zračna sila Natu v imenu Švedske bi bila izziv za ruske sile na morju, so povedali strokovnjaki.

Lahko prišlo do vojne

Švedski minister za civilno obrambo Carl-Oskar Bohlin je v nedeljo med letno konferenco v Sälenu izdal opozorilo državljanom. »Za narod, ki ima mir kot prijetnega spremljevalca že skoraj 210 let, je ideja, da je nepremična stalnica, bolj nevarna kot kdaj koli prej. Mnogi so to rekli pred menoj, a naj to storim uradno in zelo jasno: na Švedskem bi lahko prišlo do vojne,« je dejal Bohlin.

Dodal je, da njegove besede niso bile namenjene vzbujanju strahu, temveč ozaveščanju o situaciji. Poudaril je, da so tudi Ukrajinci verjetno mislili, da je njihov konflikt z Rusijo preteklost, dokler se Putin leta 2014 ni odločil za nezakonito priključitev Krima in nato osem let pozneje sprožil obsežno invazijo na državo. Ni dovolj samo razmišljati o tem. Civilna obramba ni predvsem teoretična vaja.

Skoraj že 1 milijon ogledov

»Ugotavljam, da se moj včerajšnji govor približuje 1 milijonu ogledov tukaj na X. To me navdaja z zaupanjem glede velike predanosti popolni obrambi. Rezerviral sem ga kot najboljše darilo za rojstni dan. Hvala,« je zapisal na družbenem omrežju.

Enako opozorilo

Švedski obrambni minister Pål Jonson je v ponedeljkovem govoru v Sälenu izdal enako opozorilo. Dejal je, da vojne v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu kažejo, da je svet postal bolj nevaren, kot je bil pred enim letom.

Švedski obrambni minister Pål Jonson FOTO: Tt News Agency Via Reuters

Navedel je tudi negotovost glede smeri, ki jo bodo ZDA ubrale po volitvah leta 2024.

»Oboroženega napada na Švedsko ni mogoče izključiti. Vojna lahko pride tudi k nam. Ti resni časi zahtevajo jasnost vizije, sposobnost ukrepanja in vztrajnost – jasnost vizije, da bi razumeli, da cilj Rusije ostaja izkoreninjenje svobodne Ukrajine in ustvarjanje Evrope, kjer je 'moč prava' s tamponskimi državami in interesnimi sferami. Ne smemo se vrniti tja in dovoliti, da naši otroci odraščajo v takšni Evropi,« je dejal.

Švedski širši obrambni načrt naj bi bil predstavljen pozneje letos, švedski uradniki pa verjamejo, da bo okrepil vpliv države kot zaveznice Nata, poroča Jutranji list.

