V novo leto vstopili z nizkimi temperaturami. Tu so namerili kar minus 41,6 stopinje Celzija

Na skrajnem severu Evrope so leto 2024 začeli z nizkimi temperaturami. Na severu Švedske je živo srebro prvič po koncu leta 2021 zdrsnilo pod minus 40 stopinj Celzija, je sporočil švedski meteorološki inštitut. O nizkih temperaturah poročajo tudi s sosednje Finske.

V nekaterih krajih na Švedskem, med drugim v Umei kakih 500 kilometrov severno od prestolnice Stockholm, je bilo najhladneje v zadnjih 12 letih. Zaradi varnostnih tveganj, ki jih je povzročil mraz, do četrtka severno od tega mesta ne bodo vozili potniški vlaki, je poročala švedska radijska postaja SVT.

Ni rekord tega stoletja

Po podatkih švedskega meteorološkega inštituta je trenutno nad severovzhodno Švedsko in severom Finske območje visokega zračnega tlak z izjemno hladnim zrakom. V kraju Nikkaluokta blizu Kirune na severu Švedske so zabeležili minus 41,6 stopinje Celzija. To sicer ni rekord tega stoletja - februarja 2001 so v Storbu na zahodu države ob meji z Norveško izmerili minus 44 stopinj Celzija.

Tudi vremenoslovci na Finskem so zabeležili nizke temperature, ki so se na splošno gibale med minus 20 in minus 30 stopinjami Celzija. Po napovedih tamkajšnjega inštituta Ilmatieteen laitos bi se živo srebro v osrednjem in severnem delu države v naslednjih dneh lahko spustilo do minus 40 stopinj Celzija.