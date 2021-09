Dramatično iskanje triletnega dečka: izginil je pred štirimi dnevi (VIDEO)

V avstralski zvezni državi Novi Južni Wales so policisti danes našli triletnega dečka, ki je izginil v petek. Malček je sam preživel tri noči v avstralski divjini. Deček ni utrpel hujših posledic in je že ponovno združen s svojo družino, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočila avstralska policija.Triletnika so opazili s helikopterjem skoraj 72 ur po tem, ko so ga nazadnje videli na podeželskem posestvu v Puttyju, približno 110 kilometrov severozahodno od Sydneyja, je še sporočila lokalna policija. Objavila je tudi video, ki prikazuje trenutek, ko je posadka helikopterja opazila dečka, ko je ta iz potoka pil vodo.Dečka so pregledali reševalci, ki so ugotovili, da nima hujših poškodb. »Imel je plenični izpuščaj, ugriznile so ga mravlje, padel je, vendar je živ,« je za lokalne medije povedal njegov oče, ki se je bal, da so dečka ugrabili, poroča na spletni strani britanski BBC.»To je dobra novica,« je za medije povedala predstavnica policijein dodala, da je dečku bližina vode omogočila preživetje.Po poročanju lokalnih medijev ima malček avtizem in se ne sporazumeva z besedami. Tri noči je sam preživel pri temperaturah, ki so se spustile do tri stopinje Celzija.Zaradi dečkovega izginotja so sprožili obsežno reševalno akcijo, v kateri so sodelovali policisti na gorskih kolesih, policijska enota za pse in konje, potapljači, policijske helikopterske enote ter na stotine prostovoljcev.