Dramatičen posnetek: Rusi s termobaričnimi raketami nad Azovstal (VIDEO)

Prejšnji mesec je ruski predsednik Vladimir Putin ustavil obleganje tovarne Azovstal, vendar se zdaj napad na tovarno zdi močnejši kot kdaj prej. Komunikacijo s poslednjimi branitelji Mariupola, ki so se skrivali znotraj Azovstala, so včeraj izgubili, nekaj ur po tem, ko so ruske enote prodrle globlje v kompleks.

Župan Mariupola Vadim Bojčenko je potrdil, da se v notranjosti kompleksa tovarne bijejo težki boji in da nimajo več kontakta z ukrajinskimi branitelji, ki so se skrivali tam: »Ne vemo, kaj se dogaja z njimi.«

Medtem so se na spletu pojavili posnetki napada na Azovstal. Rusi s termobaričnimi raketami bombardirajo tovarno in skladišča, kjer so se skrivali branitelji in več sto civilistov.

Termobarične rakete so znane tudi kot vakuumske bombe. Termobarično orožje ne uporablja običajnega streliva. Napolnjen je z visokotlačnimi eksplozivi in ​​sesa kisik iz okolja, da ustvari izjemno močno eksplozijo in pritisk. Posledice za tiste v okolici eksplozije so strašne. Za tiste najbliže eksploziji, ni rešitve. Tisti, ki so malo bolj oddaljeni, dobijo hude opekline, pogosto imajo popolnoma poškodovana pljuča. Vdihnejo tudi strupene pline. Tistim, ki so še bolj oddaljeni, lahko uniči notranje organe, preluknja bobniče in povzroči izgubo vida. Po nekaterih poročilih naj bi žrtve med zadušitvijo umrle v hudih bolečinah in pri polni zavesti.

V večernih urah jim je spet uspelo vzpostaviti povezavo z branitelji, ujetimi na območju Azovstala. Podpolkovnik Prokopenko je povedal, da potekajo težke in krvave bitke. Rusi napadajo z bombardiranjem, tanki in številnimi vojaki. Če pade Azovstal, to pomeni, da je celotno mesto Mariupol v rokah Rusov.