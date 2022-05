Civiliste rešujejo iz jeklarne, Rusi medtem s koncem operacij ne bodo hiteli

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je pozdravil uspešno evakuacijo stoterice civilistov iz oblegane jeklarne Azovstal v pristaniškem mestu Mariupol. »Še naprej bomo delali vse, da bi evakuirali naše ljudi iz Azovstala in Mariupola. A ne glede na to, kako težko je bilo, smo z območij sovražnosti rešili več kot 350.000 ljudi,« je povedal.

Združeni narodi so v nedeljo potrdili, da iz jeklarne Azovstal poteka »operacija varnega prehoda«, pri prevozu civilistov pa sodeluje tudi Mednarodni odbor Rdečega križa. Po trditvah ukrajinske strani je v podzemnih tunelih velikega tovarniškega kompleksa ujetih še približno tisoč civilistov. Rusija vztraja, da je v jeklarni tudi približno 2500 ukrajinskih vojakov in »tujih plačancev«.

Rusija ne namerava končati »posebne vojaške operacije« v Ukrajini do dneva zmage 9. maja, je dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov in dodal, da bo trajanje vojne odvisno predvsem od »potrebe po zmanjšanju tveganj za civilno prebivalstvo in rusko vojsko«.

1000 civilistov je še ujetih v jeklarni v Mariupolu.

V pogovoru za italijansko televizijo Mediaset je obtožil zahodne medije, da so izkrivljali njegove izjave o nevarnostih jedrske vojne, in poudaril, da si Rusija »prizadeva doseči sporazume, ki bi zagotovili, da nihče ne bo sprožil jedrske vojne«.

ZDA in Kanado je obtožil, da usposabljajo neonacistične enote, ki da so se znašle v vrstah ukrajinske vojske, pri čemer je mislil na bataljon Azov, katerega pripadniki še branijo mariupolsko jeklarno Azovstal. Rusija je bataljon, v katerem prevladujejo nacionalisti in je povezan s skrajno desnico, že večkrat obtožila vojnih zločinov, čeprav za to še ni predložila dokazov.

Ukrajinske oblasti so v ponedeljek sporočile, da je v ruskem obstreljevanju na območju Donecka in Harkova v nedeljo umrlo osem civilistov.