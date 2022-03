Drama na nebu: letalu, na katerem je sedel Trump, odpovedal motor (VIDEO)

Letalo, na katerem je bil nekdanji ameriški predsednik Donald Trump, je moralo zasilno pristati, ker mu je sredi leta odpovedal eden od treh motorjev. Do tehničnih težav je prišlo nad Mehiškim zalivom. Na dassaultu falconu 900, ki je poletel iz New Orleansa in bi moral pristati na Floridi, so Trumpu družbo delali svetovalci in članov tajne službe, piše The Washington Post. Udeležili so se sestanka največjih republikanskih donatorjev in se vračali v Trumpovo rezidenco Mar-a-Lago. Naredili so 120 kilometrov dolgo pot, se povzpel na višino 8500 metrov, a je pilot letalo obrnil nad Mehiškim zalivom in se vrnil na letališče v New Orleansu.

Letalo je v lasti enega od republikanskih donatorjev, ki je Trumpu tisti večer letalo posodil. Po incidentu je na pomoč s svojim letalom priskočil še en republikanski donator, Craig Estey, ​in družba se je lahko še istega večera izkrcala na Floridi.