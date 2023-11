Drama v Splitu: pred luko čakali več ur

Ne le Slovenijo, tudi sosednjo Hrvaško so te dni zajele nevihte z močnim dežjem ter predvsem v Dalmaciji sunki juga, poplavljalo je tudi morje. Prava drama se je odvijala v Splitu, kamor je priplul trajekt iz Vele Luke, zaradi juga in visokih valov pa ni mogel pristati.

Zahvala potnikom

Očividci, ki so kapitanovo manevriranje spremljali z obale, so sprva mislili, da je šel poskusit srečo v drugo pristanišče, kar bi bila sicer nespametna poteza, a se je izkazalo, da se je le odločil počakati pred splitsko luko, dokler razmere za pristanek ne bi bile ugodnejše. To je trajalo več ur, tiskovna predstavnica Jadrolinije Jelena Ivulić pa se je prek časnika Slobodna Dalmacija zahvalila vsem potnikom, ki so potrpežljivo čakali, da so lahko zapustili trajekt, kar zagotovo ni bilo prijetno, še posebno za tiste z bolj občutljivim želodcem.

Nekoliko severneje, v Šibeniku, je orkanski jugo povzročil pravo razdejanje; polomil in izruval je več dreves ter podrl celo betonske stebre javne razsvetljave. Morje je poleg obalnih delov Splita in Šibenika poplavljajo tudi v Brodarici, Trogirju, Kaštel Novem in Čiovu, tam so bile ceste nekaj časa povsem neprevozne.