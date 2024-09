Drama v parlamentu: moški polil bencin in ga zažgal, 300 ljudi evakuirali (VIDEO)

Iz romunskega parlamenta poročajo o hudem incidentu. Moški je vhod za obiskovalce palače parlamenta v Bukarešti polil z bencinom in ga zažgal, navajajo romunski mediji. Reševalne ekipe so iz zgradbe evakuirale okoli 300 ljudi, medtem ko so gasilci požar pogasili.

Ob tem je uslužbenka parlamenta doživela napad panike, potem ko naj bi jo polili z bencinom in so ji nudili zdravniško pomoč, navaja Romania Insider. Nihče drug ni bil poškodovan, policija pa poskuša identificirati moškega, ki je zanetil požar. Kako je osumljencu z vnetljivo snovjo uspelo vstopiti v stavbo, še ni jasno, a po informacijah Euronews Romunije je moški uspel zanetiti požar, preden je prišel do varnostnega pregleda.

»Posredovali smo pri gašenju požara, ki se je zgodil v palači parlamenta, v dvorani Constantin Brâncuşi. Požar je izbruhnil v sobi za obiskovalce, na površini 30 kvadratnih metrov. Zgoreli so tekstil in pisarniški predmeti. Nihče je bil poškodovan,« so sporočili romunski gasilci.