Drama takoj po vzletu: Boeing v plamenih, posadka morala zasilno pristati (VIDEO)

Zgodil se je še en incident z letali vrste Boeing. Do incidenta je prišlo dva tedna po tem, ko je FAA zaradi okvare na letalu Alaska Airlines prizemljila letala Boeing 737 max 9 po vseh ZDA. Tovorno letalo Boeing 747-8 družbe Atlas Air v Miamiju je moralo v četrtek pozno zvečer zasilno pristati zaradi okvare motorja kmalu po vzletu.

»Posadka je upoštevala vse standardne postopke in se varno vrnila v Miami,« so sporočili iz Atlas Air in dodali, da bodo opravili pregled, da bi ugotovili, kaj je povzročilo okvaro.

Ob tem se po družbenih omrežjih širi posnetek letala. Iz levega krila švigajo plameni, a pristnosti posnetka niso takoj potrdili, navaja Reuters. Posnetek sicer kaže, da se je vse skupaj zgodilo le 14 minut po vzletu.

Boeing najnovejšega incidenta še ni komentiral.