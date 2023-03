Drama na letu iz Dubrovnika: »Vsi so kričali, še nikoli v življenju me ni bilo tako strah«

Potniki na letu iz Dubrovnika v Zagreb so v torek zjutraj doživeli pravo dramo. Močno neurje na območju Dubrovnika je otežilo delo pilotom Croatia Airlines, zaradi česar je imelo letalo težave pri vzletu, med potniki pa je zavladala panika.

Let je bil najprej prestavljen na 8.20, vzletel pa naj bi ob 6.40.

Ko jim je končno uspelo odleteti, je letalo zatajilo, je za Dubrovniški dnevnik povedal eden od potnikov.

»Še nikoli v življenju me ni bilo tako strah, pa sem veliko potoval. Marsikdo je kričal, ena deklica je celo jokala,« je opisal in dodal, da ta izkušnja na srečo ni trajala dolgo, saj je pilot letalo kmalu stabiliziral in lahko so normalno pristali na zagrebškem letališču.