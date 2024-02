Drama na letališču: letalo s potniki prizemljili, iz kovčka uhaja radioaktivna snov?

Na barcelonskem letališču El Prat so prizemljili letalo družbe Swiss Air, potem ko se je okoli 10. ure iz kovčka v prtljažnem prostoru letala razlil radioaktivni material. Na terminal so poklicali reševalne ekipe in radiološke strokovnjake. Daily Mail tao navaja, da je bilo 134 potnikov in pet članov posadke sprva prisiljenih ostati na letalu, nato pa so jih izolirali v sobi na letališču.

Pet zaposlenih, ki so v času domnevnega izlitja delali v skladišču, so medtem preventivno odpeljali v bolnišnico. Tiskovna predstavnica katalonske vlade je dejala, da nimajo dokazov, da bi incident resno prizadel ljudi.

Razlitje naj bi prišlo iz kovčka z medicinskimi pripomočki

Regionalni koordinacijski center za nujne primere je sporočil, da je bil načrt za nujne primere za radiološke izredne dogodke aktiviran zaradi radioaktivnega vira v letalu.