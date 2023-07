Drama na hrvaški plaži: deček iz morja potegnil topniško granato (FOTO)

V petek so na plaži v mestu Kožino pri Zadru našli topniško granato, ki je ostala iz hrvaške osamosvojitvene vojne, poroča Morski.hr. Iz morja jo je potegnil 12-letnik iz Avstrije, ki se mu niti sanjalo ni, kaj je našel.

»Fant je odnesel granato na obalo. Presenetilo pa me je, da jo je v naročje prijela ženska, jo nosila po obali, polno ljudi, in kričala, da je bomba,« je povedala priča tega dogodka.

»Tam se kopamo že 15 let in preprosto neverjetno se mi zdi, da granate nismo opazili že prej, saj je tukaj morje izjemno čisto in plitvo. Deček jo je našel le 2-3 metre globoko v morju«.

Kmalu so poklicali policijo, ki je evakuirala del plaže.

Pirotehnik, pravi priča, je dejal, da bi se lahko marsikaj, če bi kdo potegnil varovalko.

O primeru se je oglasila tudi zadarska policija:

»Na območju Kožine so okoli poldneva občani prijavili najdbo eksplozivno sredstvo. Ob prihodu policistov je bilo ugotovljeno, da gre za topniško granata, ki je bilo odstranjeno in skladiščeno v skladu s pravili stroke, «je za Morski.hr povedala tiskovna predstavnica zadrske policije Ivana Grbin.

Novinar zadrskega portala Siniša Klarica, ki je tudi sam sodeloval v domovinski vojni v 112. brigadi ZNG in 159. brigadi hrvaške vojske, je ponudil svojo razlago, zakaj se je tam znašla granata.

»Takrat je srbska vojska ciljala na Šepurine, vendar večinoma s kasetnimi bombami, ker je bila to edina vojašnica 'A' v mestu Zadar. Obstajali so sistemi protizračne obrambe. Verjetno je bilo streljano iz Gornjega Zemunika s samohodno havbico 122 mm, ki ima domet 25 km,« piše Morski.hr