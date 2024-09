Devica Marija naj bi se »vidcem« prikazala več kot 40.000-krat

Katoličani, med njimi mnogo Slovencev, ki se množično zgrinjajo v Medžugorje, bodo to od zdaj lahko počeli z blagoslovom svetega očeta oziroma Vatikana, je včeraj poročal Vatican News. Kar pa ne pomeni, da ta priznava videnja Device Marije, o katerih je šest otrok poročalo leta 1981. Od takrat naj bi se po nekaterih podatkih Devica Marija »vidcem« prikazala več kot 40.000-krat.

V praksi to pomeni, da odlok od vernikov ne zahteva, da verjamejo v pojav, vendar jim to dovoljuje. V svoji analizi je Vatikan namreč ugotovil številne duhovne koristi, povezane z romanji v Medžugorje. Mnogi so se namreč zaradi romanja odločili postati duhovniki ali redovnice, med njimi so bili pari, ki so se po zakonskih težavah pobotali, bolniki, ki so po molitvi ozdraveli, in celo taki, ki zaradi duhovne preobrazbe zdaj skrbijo za sirote in zasvojene z mamili. Pozitivne izkušnje Vatikan tako povezuje z romanji, in ne s srečanji z »vidci.«

Raje imam, da je Naša Gospa naša mati, in ne telegrafistka.

Analiza ne navaja primera »negativnih izkušenj, povezanih z Medžugorjem«, čeprav so mnogi, vključno z mostarskim škofom, opozarjali, da so prikazovanja neresnična. Brez omembe je ostal tudi duhovnik, ki je bil najtesneje povezan z Medžugorjem in šesterico »vidcev« in je deloval kot njihov duhovni vodja. Leta 2009 ga je Vatikan namreč razrešil duhovniškega poklica zaradi, med drugim, širjenja napačnih naukov.

Videnja od leta 1981

Vidci naj bi sicer poročali o rednih videnjih vse od leta 1981. »Raje imam, da je Naša Gospa naša mati, in ne telegrafistka, ki vsak dan ob določeni uri pošilja sporočilo,« pa je o domnevnih videnjih leta 2017 dejal celo papež Frančišek. Zaradi tega se je Vatikan v preteklosti tudi distanciral od Medžugorja.

2024. NAJ BI bilo glede turizma rekordno leto.

Associated Press špekulira, da bo odločitev gotovo dobro vplivala na Občino Čitluk s približno 18.000 prebivalci, eno najmanjših v Bosni, a gospodarsko dobro razvitih. Turizem je namreč ključen za njen razvoj, seveda predvsem zaradi Medžugorja, ki vsako leto gosti različne festivale in srečanja krščanskih organizacij. Tamkajšnji občinarji sicer pravijo, da bi bilo lahko leto 2024 rekordno, saj se romarji zaradi vojne izogibajo Izraelu in se namesto tega med drugim odločajo za Medžugorje.