Denar za solze dobil Unicef

Nemški navijači so bili tudi na tokratnem prvenstvu med najbolj zagrizenimi. FOTO: Andreas Gebert/Reuters

Britanci so rekli ne spletnemu nadlegovanju.

Najbolj goreči navijači šport spremljajo s srcem, da se po porazu priljubljene ekipe, v tem primeru domače reprezentance, ulijejo solze, za ljubitelje nogometa ni nič nenavadnega. Tako se žalosti ni mogla upreti niti nemška deklica, ki se je nadvse burno odzvala na poraz svojih fantov v osmini finala, kjer jih je premagala Anglija.Podoba objokanega dekletca bi bila verjetno kmalu pozabljena, če ne bi takšnega vika in krika zagnali neprizanesljivi britanski navijači, ki so fotografijo mlade navijačice začeli komentirati z nespodobnimi, žaljivimi in ksenofobičnimi zapisi. Sovražnost, ki nikakor ne spada v šport, so se zgražali drugi,iz Newporta na Otoku pa se je tako sramoval svojih rojakov, da je sklenil krivico popraviti s spletno akcijo.Odločil se je zbrati 500 funtov, slabih 600 evrov, simbolni znesek, s katerim bi si deklica »lahko kupila nekaj lepega in se potolažila«, a denarci so kar kapljali in kapljali. In se ustavili šele pri znesku 42.000 evrov, kar je seveda veliko več, kot se je Hughes nadejal, a je tako olajšano spoznal, da le niso vsi Britanci tako trdosrčni. Po kar nekaj detektivskega dela, saj je bilo treba deklico še identificirati in izslediti, je Hughesu vendarle uspelo najti nemško družino in ji podariti zbrani znesek.Navijaška družina, ki želi ostati anonimna, je bila ob potezi seveda šokirana, denar pa je prijazno sprejela, a ga nemudoma sklenila nameniti Unicefu. Hughesa so pomirili, da se je deklica po porazu že potolažila in pač spoznala, da športa ne krojijo le zmage, Britanec pa je ponosen, da je bilo toliko Otočanov pripravljenih reči ne spletnemu nadlegovanju. In če družine ne bi našel? Denar bi namenil kampanji proti spletnemu nasilju, je že ob začetku zbiranja pojasnil na svojem profilu na družabnem omrežju, kjer je bil deležen številnih pohval in podpore.