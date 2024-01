Dečku (5) se je med puljenjem mlečnih zob ustavilo srce, oče Viktor: Leti, naš fant ...

Petletni deček iz mesta Lvov v zahodni Ukrajini Veles Pashnyk je v soboto preminil, po tem, ko je padel v komo pri puljenju mlečnih zob. Deček je doživel srčni zastoj in padel v komo, ko mu je zdravnik pulil dva mlečna zoba. Poseg so opravili v popolni anesteziji, pišejo tuji mediji.

Zdravnikom ga je takrat uspelo reanimirati in pripeljati na oddelek intenzivne nege, kjer je preživel 37 dni.

»Leti, naš fant in bodi naša luč v temi. Počivaj v miru, dragi naš Lesonjo,« je na facebooku napisal dečkov oče Viktor, pišejo mediji.

Veles je imel poseg 8. decembra, a se mu je želel na vse pretege izogniti. »Kot da bi slutil, da se mu bo nekaj zgodilo. Zavračal je masko in na koncu mu jo je anesteziolog na silo nadel. Soproga ga je prosila, naj neha, a je ni poslušal, Veles pa zaspal,« je zapisal oče.

Po določenem času je bila Velesova mama priča drami v ambulanti.

»V prostoru je bilo vse več zdravstvenega osebja in dve ekipi nujne pomoči. Direktor klinike je povedal, da je otroku med operacijo zastalo srce in da so ga reanimirali, a da mora nujno v bolnišnico. Tam smo tudi izvedeli za otrokovo kritično zdravstveno stanje. Prav tako so nam povedali, da je med zobozdravstvenim posegom bil otrok neko obdobje tudi klinično mrtev in da so kirurgi čakali predolgo na reanimacijo. Naknadno so nam povedali, da so možgani otroka mrtvi in da ga pri življenju ohranjajo le aparati,« je ves skrušen povedal oče Viktor.

Dveh sinovih zobkov jim niso dali

Oče malega Velesa je dela, da je vodstvo stomatološke klinike po tragediji ravnalo brez občutka in da staršema niso želeli dati sinovih dveh zobkov, ki so ju izpulili med usodnim posegom.

Veles je za seboj pustil užaloščena starša in dve sestri.

Policisti so uvedli prekrškovni postopek, obtožencu pa je zagrožena zaporna kazen do treh let ali omejitev prostosti do petih let z odvzemom pravice opravljati določene funkcije ali opravljati določene dejavnosti do treh let.

Direktor stomatološke klinike Ori-Dent Roman Oniško je za lokalne medije povedal, da sodelujejo s preiskovalnimi organi. »Trenutno sta zdravnika, ki sta sodelovala pri izvajanju zdravstvene oskrbe, suspendirana z dela do zaključka preiskave,« je povedal Oniško.