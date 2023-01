Deček (4) utonil v reki, a kar je storil krokodil, šokiralo vse (VIDEO)

V vzhodnem Kalimantanu v Indoneziji je pred dvema dnevoma ob reki izginil štiriletni Muhammad Ziyad Wijaya, ki so ga takoj začeli iskati.

In med iskanjem se je zgodilo nekaj neverjetnega. Krokodil je na hrbtu prinesel truplo štiriletnika in potoval 1,5 kilometra od kraja, kjer se je deček utopil in ga pustil pri čolnu, poroča Daily Mail. Kot so poročali lokalni mediji, na dečkovem truplu ni bilo znakov ugriza.

Melkanius Kotta, vodja reševalne ekipe, je ob tem neverjetnem dejanju krokodila dejal: »Mislimo, da je krokodil dejansko pomagal pri iskanju žrtve. Nič ne manjka. Vse je nedotaknjeno.«