Debele želijo vrniti na delo

V Združenem kraljestvu bi lahko nekaterim brezposelnim zagotovili zdravila za hujšanje, da bi se lahko vrnili na delovno mesto, hkrati pa naj bi znatno zmanjšali stroške za zdravljenje posledic debelosti in razbremenili zdravstveni sistem.

Najprej bodo izvedli testno raziskavo, je napovedal britanski minister za zdravje Wes Streeting.

»Naši vse širši pasovi so tudi veliko breme za naše zdravstvo in povzročajo visoke stroške,« je Streeting dejal za britanski časnik Telegraph. Dodal je, da nezdravo prehranjevanje znatno vpliva na življenje Britancev in skrajšuje njihovo pričakovano življenjsko dobo.

Dolgoročne koristi

Predlagal je, da bi lahko z injekcijami za hujšanje znatno zmanjšali strošek 13 milijard evrov, ki jih britanska nacionalna zdravstvena služba (NHS) vsako leto porabi za zdravljenje posledic debelosti, kar je celo več kot za kajenje.

»Dolgoročne koristi teh zdravil za hujšanje bi lahko izjemno prispevale k reševanju težav, povezanih z debelostjo. Številnim ljudem bodo spremenila življenje, pomagala jim bodo pri vrnitvi na delo in razbremenila naš nacionalni zdravstveni sistem,« meni Streeting. Idejo je podprl tudi premier Keir Starmer. Streeting je dejal, da bo sodelovanje med farmacevtsko družbo Eli Lilly in britansko vlado vključevalo »raziskovanje novih načinov zagotavljanja zdravstvenih storitev in oskrbe za ljudi, ki živijo z debelostjo, ter petletno študijo najsodobnejšega zdravljenja debelosti«.