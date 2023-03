David se je samo v kopalkah potopil v ledeno jezero

Češki potapljač David Vencl je podrl svetovni rekord v potapljanju na vdih. A to ni bil običajen potop, ampak doslej najgloblji potop pod ledom brez neoprenske obleke, pri čemer je dosegel globino 52,1 metra. Štiridesetletni Čeh se je z ledenim potopom v švicarsko jezero Sils blizu St. Moritza že drugič vpisal v Guinnessovo knjigo rekordov, potem ko je leta 2021 v eni sapi preplaval 80,9 metra pod zaledenelim gramoznim jezerom v nekdanjem kamnolomu v češkem Lahostu.

Vencl se je, oblečen le v kopalke, vrgel v jezero skozi luknjo v ledu, se spustil več kot 50 metrov globoko in se skozi isto luknjo vrnil na površje zaledenelega jezera Sils. Izpljunil je nekaj krvi, se za kakšno minuto usedel, nato pa odprl steklenico šampanjca. Poznejši pregled v bližnji bolnišnici je pokazal, da mu ni nič hudega.

52,1 metra globoko se je spustil.

Za potop v jezero, v katerem se je temperatura vode gibala med eno in štirimi stopinjami Celzija, je potreboval minuto in 54 sekund, kar je malo več, kot je načrtoval, je povedal njegov promotor Pavel Kalous. »V bistvu je kar užival v ledenem potopu, čeprav je bil nekoliko bolj nervozen kot po navadi, saj je imel nekaj težav z dihanjem. Davidu plavanje v ledeni vodi ne povzroča težav, pomanjkanje kisika pa je zanj nekaj običajnega. A tokratni potop je bil vendarle drugačen, saj je bilo naporno izenačevati pritisk v ušesih v tako hladni vodi,« je razložil Kalous. »In če združimo te tri stvari: hladno vodo, pomanjkanje kisika in težave s pritiskom, je to res edinstven podvig,« je sklenil Kalous.