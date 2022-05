Danes ponoči so ob pogledu v nebo onemeli (FOTO + VIDEO)

Danes ponoči se je zgodil popoln lunin mrk (zgodi se, ko se Zemlja znajde med soncem in luno), a žal pri nas ni bil videti tako kot ponekod čez lužo. Pri nas smo lahko ugledali le delni mrk, medtem ko so se opazovalci denimo v Kaliforniji lahko navduševali nad luno, odeto v rdeče. Nekaj fotografij in posnetek objavljamo spodaj.

Spletni portal space.com poroča, da nas letos čaka še en lunin mrk, in sicer 8. novembra. Takrat bo predvidoma viden iz Azije, Avstralije, Severne Amerike, delov severne in vzhodne Evrope, Arktike in večine Južne Amerike.

Pogled v nebo iz San Salvadorja. FOTO: Jose Cabezas, Reuters

Takšno luno so videli v Santiagu. FOTO: Pablo Sanhueza, Reuters

Takšno luno so videli v Santiagu. FOTO: Pablo Sanhueza, Reuters

Pogled v nebo iz San Salvadorja. FOTO: Jose Cabezas, Reuters

Rdeča luna iz San Diega. FOTO: Mike Blake, Reuters