Črni gradnji po indijsko

Indijske oblasti so porušile na črno zgrajeni stavbi v Noidi blizu New Delhija. In to nista bili kar neki baraki, ampak prava pravcata nebotičnika, visoka več kot sto metrov! A v manj kot desetih sekundah sta izginila v oblaku prahu in dima, medtem ko so radovedneži z bližnjih streh spremljali rušenje in navdušeno ploskali.

3700 kg razstreliva so uporabili za rušenje.

Stolpnici Apex in Ceyane v Noidi sta doslej najvišji porušeni stanovanjski stavbi v Indiji. Njuno podrtje je lani po večletni pravni bitki odredilo indijsko vrhovno sodišče, ki je ugotovilo, da stavbi s skupno več kot 850 (praznimi) stanovanji ne ustrezata celi vrsti gradbenih in požarnih predpisov. Inženirji so za nadzorovano in spektakularno rušenje porabili 3700 kg razstreliva, stolpnici pa so porušili na tak način, da bi sosednjim stavbam povzročili čim manj škode in težav. Od njiju je ostalo kakih 80.000 ton gradbenega materiala, ki ga bodo uporabili za zasutje, tiste bolje ohranjene dele pa bodo ponovno uporabili pri drugih gradnjah.

Oblasti so za deset ur preventivno izselile več tisoč prebivalcev iz okoliških stavb, ki so jih po rušenju pregledali gradbeniki. Med njimi je bil tudi Sudip Roj, inženir strojništva in lastnik štirisobnega stanovanja v bližini stolpnic, ki je svojo družino raje odpeljal v hotel, da ne bi vdihavala prašnih delcev.

Tovrstna rušenja črnih gradenj so v Indiji bolj redkost kot nekaj vsakdanjega, pa čeprav so indijska mesta polna stavb, ki ne ustrezajo predpisom. Na twitterju se je pojavilo ogromno komentarjev, da so oblasti ravnale pravilno in dale jasno znamenje, da so se odločene boriti proti korupciji in nepravilnostim v gradbeni sferi.