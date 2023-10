Covid-19 jim ne prinaša več toliko denarja, ustvarili so veliko izgubo

Ameriška farmacevtska družba Pfizer je v tretjem četrtletju ob močnem upadu prihodkov, povezanih s covidom-19, zabeležila 2,4 milijarde dolarjev izgube, potem ko je v enakem lanskem obdobju imela 8,6 milijarde dolarjev dobička. Vseeno v družbi ostajajo optimistični glede doseganja letošnjih ciljev, potem ko so prejeli odobritve za nova zdravila.

Rezultate je poslabšal tudi odpis zalog zdravil in cepiv proti covidu-19 v vrednosti 5,6 milijarde dolarjev, je poročilo povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Prihodki od prodaje nižji za 42 odstotkov

Prihodki od prodaje so bili v četrtletju s 13,2 milijarde dolarjev nižji za 42 odstotkov.

Ker so pri Pfizerju zabeležili rast prodaje izdelkov, ki niso povezani s covidom-19, v družbi ostajajo optimistični glede doseganja za letos zastavljenih ciljev.

»Dosegli smo več mejnikov, ki govorijo o izhodiščni moči in širini našega znanstvenega razvoja,« je objavo pospremil izvršni direktor Albert Bourla. Med drugim je izpostavil vladne odobritve v ZDA in Evropi za zdravilo proti respiratornemu sincicijskemu virusu (RSV) ter zdravljenja izpadanja las in pljučnega raka.

Družba letos ni izvedla nobenega odkupa lastnih delnic in ga ne načrtuje niti v zadnjem četrtletju.