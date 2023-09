Naključno odkrili pomembno skico enega najvplivnejših angleških krajinarjev

Več kot 200 let stara skica enega najvplivnejših angleških krajinarjev Johna Constabla je šla na dražbo (vidite jo lahko tukaj), piše britanski časnik The Guardian. Risbo, ki prikazuje pogled na pristanišče Dover, so odkrili med čiščenjem hiše, zaprta je bila v kovčku. Na voljo je na dražbi Avkcijske hiše David Duggleby, njena vrednost je ocenjena na od 2000 do 3000 funtov.

Risba je del serije skic, ki jih je umetnik ustvaril aprila 1803 med potovanjem z ladjo vzhodnoindijske družbe Coutts iz Londona v Deal. Potovanje je Constable opisal v pismu prijatelju Johnu Dunthornu, datiranem s 23. majem 1803. V njem je zapisal: »Prišel sem na obalo v Dealu, se sprehodil do Doverja (približno uro in pol) in se naslednji dan vrnil v London.« Constable naj bi med potovanjem na ladji naredil kar 130 skic. Večina jih je izginila, piše The Guardian.

Najdena skica je odšla na dražbo Avkcijske hiše David Duggleby.

Naključna najdba

Skico pristanišča v Doverju so našli v zlomljenem okvirju v starem kovčku v hiši na območju med Leedsom in Yorkom, ki so jo čistili po smrti lastnika. Na hrbtni strani je napis J Constable, ki ga je verjetno zapisal John Fisher, umetnikov prijatelj in mecen, ki je po njegovi smrti razdelil številne Constablove skice in zvezke.

John Constable se je rodil v Angliji leta 1776. Že zgodaj je začel upodabljati podeželje. Slikarstvo je študiral na Kraljevi akademiji v Londonu. Največji del življenja je preživel v domačem Suffolku, kjer je opustil ateljejski slog slikanja in se s platnom pogosto podal v naravo. Z živimi in usklajenimi barvami mu je uspelo pričarati trepetavo svetlobo med krošnjami dreves, na prostranem travniku in na vodni gladini. Njegovi pejsaži so subtilne refleksije vzdušja sredi narave.

V domovini ga sprva niso sprejeli, ugled si je ustvaril šele z razstavo leta 1824 v Parizu. Velik vpliv je imel na francoske romantike in predstavnike barbizonske šole. Njegov slikarski slog vsebuje tudi že elemente impresionizma. Umrl je leta 1837, star 60 let.