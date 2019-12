Volkswagen se je pogodil glede afere dieselgate v Kanadi

Nemški avtomobilski velikan Volkswagen je s kanadsko vlado dosegel dogovor o kazni, ki jo bo plačal v okviru afere dieselgate. Volkswagen je namreč zavestno kršil okoljsko zakonodajo in v državo nezakonito uvozil skoraj 128.000 vozil. Podrobnosti dogovora še niso znane.



Volkswagen ter kanadska vladna agencija za okolje in podnebne spremembe ECCC bosta svoj dogovor v petek predstavili sodišču v Ontariu, ki ga mora potrditi, so za francosko tiskovno agencijo AFP povedali v Volkswagnu. »Obe strani bosta sodišču predstavili doseženo poravnavo in pridobili njegovo soglasje. Podrobnosti poravnave bodo predstavljene na zaslišanju,« so povedali.



Kanadska vlada je v ločeni izjavi v ponedeljek poudarila, da je proti Volkswagnu vložila obtožnico v 60 točkah.



Tožba je del afere dieselgate, ki je v Volkswagnu izbruhnila leta 2015. Takrat je koncern priznal, da je 11 milijonov avtomobilov po vsem svetu opremil s programsko opremo, ki je poskrbela za nižje izpuste na okoljskih testih od dejanskih. Avtomobili so tako pridobili dovoljenje za vožnjo po cesti, čeprav niso ustrezali standardom.



Volkswagen je v aferi doslej plačal že za več kot 30 milijard evrov kazni, odškodnin in pravnih stroškov, veliko od tega v ZDA.