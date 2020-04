V Dalmaciji se razkazujejo kiti

Njihov največji sovražnik je človek.

V Jadranskem morju se ta hip mudi več kitov, navdušeni poročajo hrvaški ribiči, ki so v zadnjih dneh posneli kar nekaj veličastnih podob in jih objavili na facebooku.Največji sesalec se je razkazoval ob obali Šolte: potopil se je v globino, se vrnil na površje, zajel in izdihnil zrak, skratka, pokazal je svojo moč in velikost pa tudi glasnost, saj je bilo na posnetku, ki je zdaj že velika uspešnica na družabnih medijih, mogoče slišati tudi kitovo dihanje. Ocenjujejo, da je šlo za brazdastega kita, ki je drugi največji te vrste na svetu: dolg je povprečno 20 metrov, težek pa neverjetnih 48 ton. Mere jadranskega obiskovalca niso znane, a nedvomno gre za veličasten primerek.O visokem obisku poročajo tudi iz Rogoznice pri Šibeniku, kjer pa na istem posnetku nastopata kar dva kita, kar je jasen dokaz, da je teh sesalcev ob hrvaški obali ta hip kar nekaj. Ali jih je privabilo zdaj čistejše in nedvomno manj prometno ter mirno morje ali gre zgolj za naključje, ni znano. Kiti, strogo zaščitena vrsta, so v Jadranskem morju redek pojav, v Sredozemlju pa je mogoče zaslediti osem vrst. Njihov največji sovražnik je človek, ki jim onesnažuje naravno okolje, jim s čezmernim izlovom krade dragoceno hrano in jim nevarno škoduje s pretiranim hrupom, ki ga povzroča ladijski promet.