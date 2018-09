To je zlatnik, ki stane milijon evrov in pol

Zlatnik so poimenovali Discovery. FOTO: Afp

V Avstraliji so skovali najbolj dragocen cekin vseh časov. Gre za zlatnik, okrašen z redkimi rožnatimi diamanti, njegova vrednost pa presega milijon evrov in pol. Za izdelavo so se odločili zaradi izjemnega povpraševanja po zelo dragih zbirateljskih kosih.Cekin je težak kar dva kilograma, na njem pa so upodobljeni jadrnica, iskalec zlata in drevesa baobab, ki so značilna na zahodu te oddaljene celine. Kolikšna bo vrednost cekina, bo jasno šele po dražbi. Strokovnjaki so prepričani, da bo najdražji cekin, kar so jih naredili v Avstraliji, novega lastnika našel na Bližnjem vzhodu ali v Aziji.»Kovanec ima redke rožnate diamante, ki so v najbolj dragocenih kovinah, pripoveduje zgodbo o iskanju in rudarjenju teh cenjenih rudnin,« je včeraj povedal predstavnik podjetja Perth MintDragoceni zlatnik so poimenovali Discovery (Odkritje), pri njegovem oblikovanju pa so se zgledovali pri enem izmed prvih avstralskih kovancev, dolarju z luknjo; za enega izmed njih je leta 2013 zasebni zbiratelj odštel vrtoglavih 307.000 evrov.Štiri rožnate diamante so našli v rudniku Argyle v odročni pokrajini Kimberley na zahodu Avstralije, za dobro mero pa so dodali še 1,02-karatni smaragd. Kovnica iz Pertha je znana po izdelavi izjemnih kovancev. Leta 2011 so na primer izdelali največji zlatnik na svetu, ki je težak eno tono.