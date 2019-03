Starši v paniki, sestrici po treh dneh iskanja našli v gozdu

Deklicama je pomagalo taborniško znanje.

SACRAMENTO – Policija ameriške zvezne države Kalifornija je potrdila, da so po dveh dneh našli sestrici, ki sta se izgubili v gozdu. Osemletnoin njeno petletno sestricoso nazadnje videli v petek okoli pol treh popoldne pred njuno hišo na severozahodu Sacramenta.Odkorakali sta v gozd, vrnili pa se nista. Oblasti so v nedeljo popoldne objavile veselo novico, da so ju po več kot 48 urah našli dva kilometra od doma. Šerifje povedal, da je deklicama pomagalo taborniško znanje, bili sta dobro obuti, s seboj sta imeli tudi žitne ploščice, ki sta jih pojedli. »Z veseljem vam sporočam, da smo bili priča čudežu, res je neverjetno, da se je srečno končalo,« je na novinarski konferenci povedal šerif.Deklici je premraženi in dehidrirani našel gasilec, ki je sledil njunim stopinjam. Pri obsežni iskalni akciji so uporabili tudi helikopter, sledne pse, na pomoč je priskočilo na ducate prostovoljcev. Nekateri so se pripeljali celo več sto kilometrov, da bi pomagali. Preden sta izginili, sta mamovprašali, ali lahko gresta na sprehod.Ni jima dovolila, a sta vseeno odšli. Policijo so obvestili okoli šeste ure popoldne, potem ko očes pomočjo sosedov ni mogel izslediti hčera.V soboto so našli odtis čevlja in embalažo žitnih ploščic. »S pomočjo embalaže smo lahko ugotovili, v katero smer sta hodili,« je pojasnil policist