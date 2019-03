Slovenska zgodba šokirala svet, (naj)večji tuji mediji so poročali o njej

LJUBLJANA – Slovensko javnost je včeraj pretresla novica o poskusu goljufije, ki so jo, še preden se je do konca odvila, ustavili policisti . Gre za primer 21-letnice, ki naj bi skupaj še s tremi osebami poskušala prek odrezane roke priti do visoke zavarovalnine. Pisali smo že, da si je po navedbah policije dekle na žagi namerno odrezalo roko, še pred tem pa so poskrbeli, da je bila ustrezno zavarovana, in to pri več zavarovalnicah. Na račun njene invalidnosti bi tako pobrali precej denarja. To, na kar pa niso računali, je, da jih bodo pri tem ujeli. Enaindvajsetletnica in še ena oseba sta tako končali v priporu, medtem ko so dve osebi po zaslišanju pri preiskovalnem sodniku izpustili na prostost.Zgodba o poskusu goljufije je tako razvpita, da so o njej poročali celo največji tuji mediji. BBC je zapisal, da je 21-letnici skupina namerno odrezala roko nad zapestjem, nato pa so jo sorodniki – sostorilci odpeljali v bolnišnico, kjer so natvezli zgodbo o nesreči, ki naj bi se zgodila med rezanjem vej. Izpostavljajo, da so roko dekleta pustili na kraju, da bi poskrbeli za trajno invalidnost, a so jo policisti še pravočasno dostavili v bolnišnico, kjer so ji jo prišili.The Daily Mail piše, da osumljencem za poskus goljufije grozi do osem let zapora, med drugim pa navajajo tudi, da je povprečna neto plača v Sloveniji tisoč evrov.Zgodbo so povzeli tudi spletni portali The Sun, Evening Standard, Insurance Business Asia, Gulf News,The Journal, The Star, The Straits Times in drugi ter nekateri hrvaški mediji. Med njimi je, denimo, 24sata.hr v članku pojasnjeval, kako je iz rane kri brizgala v vse smeri.