Ob obali prepovedali natikače

Gorski reševalci imajo dovolj reševanja slabo obutih turistov. FOTO: Guliver/Getty Images

V parku Cinque Terre poslej ne bodo več prenašali turistov v natikačih.

Če pridete v japonkah, vas lahko oglobijo. FOTO: Guliver/Getty Images

Benetke se proti množičnemu turizmu borijo s takso, nekakšno vstopnino. FOTO: Guliver/Getty Images

Rim je prepovedal pitje v javnosti in namakanje v vodnjakih. FOTO: Guliver/Getty Images

Italijanska obala Cinque Terre ima med turisti skorajda mitski status: le kdo še ni videl fotografij pastelnih hiš, postavljenih na klifih in obkroženih s prečudovitim modrim morjem, in se na mah zaljubil? Še lepše je, ko si tam, pravijo vsi, ki jih je pot znesla v 18-kilometrski pas severozahodne obale Ligurskega morja s številnimi zalivi in plažami. Pet slikovitih vasic je na Unescovem seznamu svetovne dediščine, in to z razlogom.A če vas bo tja zaneslo letos, nikar ne pojdite v natikačih, če nočete biti presenečeni. Odgovorni nacionalnega parka namreč turiste obveščajo, naj se po klifih vzpenjajo v primerni obutvi. Če bodo po vaseh kljub temu podrsavali v sandalih, jih lahko oglobijo, denarna kazen pa niti najmanj ni nizka: od 50 do kar 2500 evrov. Gorski reševalci imajo namreč polne roke dela z reševanjem slabo pripravljenih, torej slabo obutih turistov s strmih poti. Opozorila o kazni bodo nalepljena na letakih ter objavljena na spletni strani, na kateri je mogoče kupiti vstopnico za Cinque Terre. Poti niso lahke, v nekaterih odsekih spominjajo na gorske poti, opozarja direktor nacionalnega parka Cinque Terre: »Nujno je imeti primerno obutev!« In še: »Kazni bodo visoke.«Letos naj bi območje med aprilom in oktobrom obiskalo do 750.000 ljudi, lani jih je bilo 450.000. Večinoma gre za enodnevne turiste, ki pridejo s križarkami. Odgovorni so razpravljali tudi o vpeljavi turistične takse, kot so jo vpeljale Benetke: tudi to italijansko mesto se spopada z vse več turisti, to pa bi bil način omejevanja vstopa. Taksa je zlasti uperjena proti enodnevnim turistom, ki Benetke pogosto obiščejo s turističnimi ladjami, t. i. vstopnina pa bo lahko znašala do 10 evrov, na osebo naj bi bilo treba plačati od 2,5 do 5 evrov. Beneški županje celo predlagal do 500 evrov kazni za vse, ki bi se posedli na krajih, ki za to niso predvideni. V zadnjih mesecih je tudi italijanska prestolnica sprejela nekaj ukrepov: v Rimu sta poslej prepovedani pitje alkohola na ulicah in namakanje v mestnih vodnjakih.