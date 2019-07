Ne le seks in golota. Ne boste verjeli, kaj je še prepovedano na plažah

Seks na plaži Tossa de Mar (ali v morju ob njej) strogo prepovedan. FOTO: Twitter, posnetek zaslona

V Grčiji pazite, da s seboj ne odnesete kakšnega kamna. FOTO: Mateja Klavs, Delo

Letos naj bi pri naših južnih sosedih dopustovalo manj turistov kot pretekla leta. Če ste tudi vi med tistimi, ki bodo raje kot na Hrvaškem dopustovali, na primer, v Španiji, Grčiji ali pa Italiji, potem morate nujno prebrati, česa tam ne smete početi, če se ne želite z dopusta vrniti kaznovani in oglobljeni.Vas je med kopanjem v morju pritisnilo na malo potrebo? Na plaži ni stranišča, zato se olajšate kar v vodo. Če kaj takega storite v morju v občini Lepe na jugovzhodu Španije, vas lahko kaznujejo z globo do 750 evrov. Kako vam bodo očitano dejanje dokazali, sicer ni znano.Med Slovenci je priljubljen otok Tenerife, kjer vam grozi globa, če boste na plaži zgradili kakšen večji peščeni grad ali drugo figuro iz peska. To je namreč prepovedano iz estetskih razlogov.Na plažah v Valencii pa le skrijte svoja kolesa. Ne zato, ker bi jih sicer lahko ukradel kakšen nepridiprav, ampak predvsem zato, ker so kolesa in druga prevozna sredstva, kot so rolke, prepovedana, saj so se mestne oblasti tako lotile turistov na kolesih, ki menijo, da za njih prometni predpisi ne veljajo. Valencia je eno najbolj obleganih turističnih mest. Turisti so s svojim obnašanjem domačine tako motili, da so po mestu postavili table z opozorilom, da nikar ne postavajte okoli in ne opazujte okolice, še posebej na mostovih, saj bi s tem povzročali zastoje.Divji turisti so šli na plaži Tossa de Mar v Katalonji s svojim obnašanjem pogosto predaleč, zato so tam najstrožje prepovedali seks na plaži. V Benidormu pa je med številnimi prepovedanimi stvarmi tudi uporaba mila ali šampona v morju. Prepovedano je ostati na plaži čez noč, igrati tenis ali druge igre, ki motijo druge, prav tako pa ne dovolijo uporabe kuhinjskega pribora.Če želite z dopustovanja prinesti kakšen spominek v obliki zanimivega kamna, si tega nikar ne privoščite v Grčiji. Tam je strogo prepovedano vzeti kakršen koli kamen s področja antičnih spomenikov. Lahko se vam zgodi celo, da boste vso noč preživeli na policijski postaji, medtem ko bo kak arheolog proučeval, ali je kamen, ki ste ga želeli za spominek, arheološki artefakt ali le navaden kamen.V Italiji je prepovedano biti zgoraj brez ne le za ženske, ampak tudi moške, ko hodijo po cesti ali pa so v parku. Firence pa vodijo vojno proti turistom, ki se ne prehranjujejo v restavracijah, ampak si hrano raje kupijo v trgovini in jo potem pojedo nekje na javnem kraju v mestu, na primer tako, da se usedejo na stopnice in pojedo malico ali kosilo. Trenutno poskušajo to preprečiti tako, da okoli poldneva vse javne površine poškropijo z vodo. V Rimu pa si je prepovedano na javnih krajih celo za nekaj trenutkov oddahniti. Če se usedete na znameniti vodnjak Trevi, vas bodo hitro opozorili. V njem je strogo prepovedano tudi kopanje. Globa za tako početje znaša 500 evrov.