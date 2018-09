Ljubljančani, tu bodo nameščeni novi radarji

Štiri škatle že stojijo

Sedem ohišij za samodejne merilne naprave in dve merilni napravi za merjenje hitrosti bo imel MOL.

LJUBLJANA – »Razširili bomo sistem nadzora prometa z nakupom ene samodejne merilne naprave in treh ohišij ter tako poskrbeli še za večjo varnost na cestah znotraj MOL,« napovedujejo na Mestni občini Ljubljana (MOL). Cilj je, tako pravijo, zmanjšanje števila prekoračitev hitrosti in večja varnost vseh udeležencev v prometu. Ohišja, v katere se nameščajo samodejne merilne naprave, bodo postavili predvidoma na Ulici Pohorskega bataljona, Zadobrovški cesti in Cesti Dolomitskega odreda.Trenutno ima MOL štiri ohišja (nameščena so na Celovški in Dolenjski cesti ter v centru na Slovenski in Roški cesti) in eno tovrstno samodejno merilno napravo za merjenje hitrosti. Poleg tega z dvema samodejnima merilnima napravama, ki sta nameščeni v vozilih, razpolaga mestno redarstvo. Uporabljajo jih na različnih lokacijah znotraj MOL.Na spletni strani MOL pojasnjujejo, da »stacionarna samodejna merilna naprava omogoča merjenje hitrosti na več prometnih pasovih, pri čemer določi prometni pas kršitelja, meri lahko prihajajoči in odhajajoči promet hkrati, loči med tovornimi in osebnimi vozili ter ima nastavitve različnih omejitev. Meritve se lahko izvajajo tako podnevi kot tudi ponoči.«