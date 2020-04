Kršil policijsko uro, izgovor pa bizaren

Novinarji portala Kurir so med policijsko uro v Srbiji eno noč preživeli z beograjskimi policisti. Kot pojasnjujejo možje v modrem, se večina ljudi drži strogih ukrepov, najdejo pa se tudi taki, ki najdejo vse mogoče izgovore, da bi se izognili kazni. Med drugim so okoli 22. ure ustavili moškega, ki ni imel dovolilnice za zapustitev doma. Ta je kmalu začel policistom pojasnjevati, da sta se z dekletom sprla ter da nima kam iti.



»Dolgo pregovarjanje je trajalo od 13. ure. Skregala sva se glede tega, ali je sir proizvod fermentacije mleka. Nato me je nagnala iz stanovanja. Ne vem, kam naj grem,« je besede mladeniča povzel policist ter dodal, da bo nesrečnež ta spor drago plačal.



V Srbiji bodo v torek znova odprli manjše trgovine, delavnice in podjetja, kjer niso potrebni bližnji stiki, kot so avtomehanične delavnice, vulkanizerji, tehnične trgovine. Prvič bodo od uvedbe izrednih razmer zaradi virusa 15. marca starejši od 65 let lahko odšli na sprehod. Na novinarskih konferencah vlade pa bodo znova prisotni novinarji.