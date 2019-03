Britanci so se odločili za izhod brez dogovora

Zdaj je čas za splošne volitve?

Razočaranje iz Bruslja

»Evropska unija je storila vse, kar je lahko, da bi rešila sporazum o izstopu Združenega kraljestva. Izhod iz slepe ulice se lahko najde samo v Britaniji. Priprave na brexit brez dogovora so zdaj pomembnejše kot kadar koli,« je poudaril glavni pogajalec unije o brexitu Michel Barnier po ponovni zavrnitvi sporazuma v britanskem parlamentu.



»Obžalujemo izid nocojšnjega glasovanja. Razočarani smo, da britanski vladi ni uspelo zagotoviti večine za izstopni sporazum, o katerem sta se strani dogovorili novembra,« pa je poudaril govorec predsednika Evropskega sveta Donalda Tuska, Preben Aamann.



Do predvidenega izstopa Združenega kraljestva iz unije je le še 17 dni.



Protesti

LONDON – Britanska poslanska zbornica je danes že drugič zavrnila ločitveni sporazum z EU. Proti sporazumu je glasovalo 391 poslancev, za jih je bilo 242. Britanska premierkaje nagovoru poslancem po glasovanju izrazila globoko obžalovanje ob odločitvi in napovedala, da bodo v sredo glasovali še o možnosti brexita brez dogovora.Kot je še povedala, se zaveda potencialne škode izstopa brez dogovora, zato bo glasovala proti tej možnosti, k temu pa bo pozvala tudi poslance spodnjega doma britanskega parlamenta.Poslanci so zdaj pred nezavidljivo izbiro, kako naprej, je poudarila po poročanju britanskega BBC.Vodja opozicijskih laburistovpa je poudaril, da je bila vlada poražena z veliko večino glasov in mora sprejeti, da njen dogovor z Brusljem nima podpore poslanske zbornice. Pozval jo je, naj možnost brexita brez dogovora umaknejo z mize. Izpostavil je, da je zdaj čas za splošne volitve.Če poslanci scenarija o brexitu brez dogovora v sredo ne bodo podprli, bodo potem predvidoma v četrtek odločali še, ali bi morda EU zaprosili za odlog predvidenega datuma ločitve. To preložitev bi moralo soglasno potrditi tudi ostalih 27 članic EU, ki bi morale odločiti tudi, kako dolgo bi ta odlog trajal.Pred zgradbo britanskega parlamenta se je že čez dan zbralo več sto protestnikov, med katerimi večina nasprotuje izstopu Velike Britanije iz EU, medtem ko nekateri to podpirajo. Vsi pa so si enotni v nasprotovanju izstopnemu sporazumu, o katerem je danes glasoval parlament.