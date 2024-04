Čim bolj razcapani v službo

MLADI KITAJCI so se domislili novega načina, kako kljubovati delodajalcem, ki so jim njihove potrebe in želje kaj malo mar, ter se pri tem še zabavati. Trend je zajel predvsem poklice, v katerih imajo opraviti z ljudmi in bi morali nanje narediti dober vtis. Toda namesto da bi se za poslovne sestanke uredili, mladi izberejo najbolj nemogoče kombinacije, kar seveda meče slabo luč na njihove šefe.

MOJA PLAČA JE MIZERNA, PISARNA GRDA, ZAKAJ BI SE UREJAL ZA DELO V TAKŠNEM OKOLJU?

»Zakaj bi se jaz trudila, če nihče ne upošteva mene?« je na družbenem omrežju zapisala mlada Kitajka, ko je predstavila svojo opravo za poslovni sestanek – spodnji del pižame, čezenj je navlekla pleteno obleko, dodala toplo jakno in hišne copate.

»Ko me je šef videl, mi je dal 50 juanov za čistilnico in mi prepovedal, da se še kdaj rokujem s katero od strank,« pa je reakcijo nadrejenega opisal njen kolega, ki je za v službo oblekel najbolj zapackane in strgane hlače, kar jih je našel, ter nekoliko preznojeno športno majico. »Moja plača je mizerna, pisarna grda, zakaj bi se urejal za delo v takšnem okolju?« je še dodal.

Mlada Kitajka, ki se ni bila pripravljena odpovedati delu od doma, pa je nekega dne v službo prišla kar v pižami, copatih, jopici in plašču. »Spoštujem njihove želje po prisotnosti in pričakujem, da bodo tudi oni upoštevali moje želje po udobju,« pa je sledilcem pojasnila izbiro oblačil, v katerih pa se, kot je dodala, ni smela udeležiti sestanka s stranko.