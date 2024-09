Ciklon Boris uničuje vse pred seboj: župan obupano izjavil, da »tonejo«

Šest mrtvih, nekaj pogrešanih, tisoče evakuiranih in deset tisoče brez elektrike – to so dosedanje posledice nevihte Boris, ki z močnimi nalivi in katastrofalnimi poplavami pustoši po srednji in vzhodni Evropi. Nevihta je povzročila ogromno škodo na infrastrukturi in poplave na Češkem, Slovaškem, Poljskem in v Romuniji. Pod vodo so tudi deli Avstrije.

Potem ko so v soboto v Romuniji umrle štiri osebe, se je v nedeljo število smrtnih žrtev povzpelo na šest zaradi utopitve ene osebe na Poljskem in smrti gasilca v Avstriji. Na Češkem pa so štiri osebe pogrešane.

Nevihta je povzročila obsežne izpade električne energije in prometne mreže ter množične evakuacije prebivalcev po državah.

Evakuacija na Poljskem. FOTO: Sergei Gapon Afp

Reševanje na Češkem. FOTO: David W Cerny Reuters

Župan novinarjem: »Tonemo«

V poljskem mestu Glucholazy, na poljsko-češki meji, je narasla reka Biala Glucholaska prestopila nasip, poplavila središče mesta in četrti ob reki. »Tonemo«, je novinarjem izjavil župan in pozval prebivalce, naj zapustijo območja, ogrožena zaradi poplav. Evakuiranih je bilo na tisoče ljudi, evakuacije pa še vedno potekajo na obeh straneh meje, kjer so od nedeljskega jutra brez elektrike ostale stotine tisočev domov.

Železniški promet med Poljsko in Češko je prekinjen, je poročala agencija PAP. V Avstriji je bil v delu države v noči s sobote na nedeljo prekinjen železniški promet. Proga dunajske podzemne železnice je deloma zaprta, prometno omrežje pa ogroža reka, ki tečeta skozi avstrijsko prestolnico. V predorih so zato postavili peščene pregrade. V bližini Kennedyjevega mostu na Dunaju so poplavljene pešpoti in kolesarske steze, pod vodo pa so tudi terase restavracij ob reki.

Medtem se na morebitne poplave pripravljajo v vzhodni Nemčiji, kjer naj bi v torek pričakovali najvišjo raven vodostaja reke Labe.

Prizori iz Češke. FOTO: David W Cerny Reuters