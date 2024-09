Zaradi ciklona Boris odpovedali tekme bundeslige

Ciklon Boris, ki je zlasti Srednji Evropi prinesel obilne padavine, je veliko nevšečnosti povzročil tudi v severni sosedi Slovenije Avstriji. Zaradi neurja so bili prisiljeni odpovedati tekme v avstrijski nogometni bundesligi.

Odpovedali so za nedeljo načrtovani tekmi med Hartbergom in Tirolom ter med dunajsko Austrio in prvakom Sturmom iz Gradca.

Prav tako so preventivno odpovedali torkovo tekmo drugega kroga avstrijskega pokala v Himbergu med LASK in Sportunion Mauer. To naj bi izpeljali teden dni kasneje, 24. septembra, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Poplave pri severnih sosedih. FOTO: Alex Halada Afp

Že v soboto niso odigrali tekme med salzburškim Red Bullom in celovško Austrio. Trenutno niso določili nadomestnih terminov za odpovedane tekme.

Medtem ko so bile kot razlog za odpoved navedene razmere na igrišču v Salzburgu, je v nedeljo ne le močno deževje, ampak tudi močan veter onemogočil varno organizacijo nogometne igre v Hartbergu in na Dunaju. K temu so prištete še lokalne poplave, zaradi katerih je zelo omejen promet in javni prevoz. Na Dunaju so bili prisiljeni kar precej omejiti delovanje dunajske podzemne železnice.

Poplave pri severnih sosedih. FOTO: Helmut Fohringer Afp

Zaradi vremena je bilo odpovedanih tudi pet od osmih tekem v drugi ligi ta konec tedna. V nižjih ligah so bile odpovedi po vsej državi, v vzhodni Avstriji pa skoraj ni bilo tekem.