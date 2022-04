Chefi pomagajo beguncem (FOTO)

Ukrajinski begunci so dosegli tudi Španijo, kakšnih 80.000 jih je že tam, v Valencii pa za vse tiste, ki so pobegnili pred grozotami, skrbi tudi kuhar Ciriaco Vicente. Njegova restavracija, ki se hvali s čudovito lokacijo prav na plaži, namreč vsak torek odpre vrata in z dobrotami razvaja ter tolaži številne družine, žrtve vojne.

Gostišče in zbirališče

Dobrih sto se jih vsak torek odzove prijaznemu vabilu, da jim vsaj za nekaj ur nasmeh na obraz nariše 47-letni Ciriaco s svojo vrlo ekipo kuharjev in natakarjev, največja uspešnica je seveda paelja. »Ljubezen gre skozi želodec,« poudarja chef, ki si rad vzame tudi čas za klepet s svojimi gosti.

Tako je izvedel že za najrazličnejše usode, ki jih je spisala vojna, njegova restavracija pa je postala tudi zbirališče za Ukrajince, ki si tako na enem mestu izmenjajo koristne informacije in pomagajo pri izpolnjevanju zapletenih obrazcev. Hvaležni so za podporo prijaznih in sočutnih Špancev, srčno upajo, da bo v njihovi domovini kmalu zavladal mir in da se bodo lahko vrnili v svoje prejšnje življenje.

A Ukrajina je v nekaj tednih dobila povsem drugačno podobo, ocenjuje ukrajinski chef Jevgen Klopotenko, ki ljubezen in mir prav tako širi z dobro hrano, v svoji restavraciji v Lvovu namreč beguncem postreže brezplačni meni. Zanimivo, restavracijo je odprl šele sredi vojne vihre, prepričan je namreč, da lahko z dobro hrano pripomore veliko več, kakor če poprime za orožje.

»Z nožem sem zelo spreten, moje poslanstvo je, da hranim druge,« pojasnjuje Klopotenko, ki si je ime ustvaril z zmago na ukrajinskem MasterChefu. Lvov na zahodu države je tako postojanka za mnoge, ki si utirajo pot v Evropsko unijo, predvsem na Poljsko, za vse, ki naročijo meni številka 2, je ta brezplačen. Stroške za brezplačne obroke pokriva sam, številni gostje pa mu ob plačilu pustijo še zajetno donacijo.