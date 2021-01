Champ pri kaminu, Major na zelenici

Obožujeta nemške ovčarje.

Stanovalci Bele hiše so tradicionalno veliki ljubitelji živali. V preteklosti so se po prostranih travnikih sprehajali tudi številni konji, osli in koze pa še kaj eksotičnega bi se našlo, zadnja leta pa so tam predvsem psi, ki imajo tu in tam čast poditi tudi kakšno mačko. Po štirih letih – zakoncasta bila namreč med redkimi prvimi pari brez domače živali – je v ameriški predsedniški rezidenci znova slišati pasji lajež, štirinožna stanovalca pa sta kar dva.Kot smo že pisali, stain prva damaponosna gospodarja Champa in Majorja, ki pa sta se v Belo hišo vselila nekaj dni pozneje kakor njuna lastnika. Bidnova sta namreč želela najprej sama zaživeti v novem domu, tako bosta zdaj najboljšima prijateljema lahko pomagala pri privajanju in pomembni prelomnici v življenju, a kot kaže, sta nemška ovčarja že dodobra prevohala večino zelenic in se udobno namestila. Kot je zaupala prva dama, si je starejši Champ že izboril prostor pri enem od številnih kaminov, mlajši Major, ki šteje komaj dve leti in je prvi rešenček v Beli hiši (Biden si ga je izbral v zavetišču v domačem Delawaru), pa se menda vse dneve živahno podi po južni trati.Major se je prvič znašel na tako visokem položaju, Champ pa je že vajen medijske pozornosti in življenja na veliki nogi. Leta 2008 je Joe svoji izbranki izpolnil obljubo: ker sta zzmagala na volitvah, sta si po dolgem času znova omislila psa, ki pa ju še vedno spremlja na pomembni poti.Champ, ki se je skotil pri rejcu v Pensilvaniji, je tako že živel v rezidenci, namenjeni podpredsedniku (v kratkem jo bo naselilas svojim možem), rešenček Major pa se šele privaja na politične kroge. Joe in Jill sta sicer velika ljubitelja in poznavalca psov, predvsem pasme nemški ovčar.