Čez fascinantni Pelješki most že več kot dva milijona vozil

Pred dnevi je minilo eno leto od veličastnega odprtja Pelješkega mostu, ki je močno olajšal pot na omenjeni polotok ter naprej proti jugu Dalmacije in tamkajšnjim otokom. V tem času je po podatkih podjetja Hrvatske ceste čez most peljalo več kot 2,1 milijona vozil, zaradi njega pa se je povečal tudi turistični obisk na polotoku Pelješac, ki ga je letos obiskalo za 20 odstotkov več Slovencev. Rast turističnih prenočitev beležijo predvsem v krajih Orebić, Ston, Trpanj, Viganj in v nekaterih manjših krajih pri mostu, kot sta Brijesta in Komarna, predvsem v Stonu pa so veseli povečanega obiska dnevnih gostov in izletnikov, ki jih tja vodijo turistični vodniki iz hotelov v Dubrovniku in okolici.

V Neumu so prenočitve tudi za do 25 odstotkov nižje kot na hrvaški strani meje.

A ker so nekateri domačini hoteli nespametno izkoristiti nov naval obiskovalcev ter kot drugod na Hrvaškem močno povišali cene, se je bojazen turističnih delavcev iz Neuma, da bodo zaradi mostu deležni manj obiskovalcev, izkazala za neutemeljeno. Kljub temu da je zdaj jug Hrvaške mogoče doseči brez prečkanja Bosne in Hercegovine, turizem cveti tudi v omenjenem obmorskem kraju.

Tudi v Komarni, ki leži tik ob mostu, so z obiskom letos izjemno zadovoljni. FOTO: Jure Eržen

Da bo letošnja sezona predvidoma presegla rekordno iz leta 2019, je še pred uradnim začetkom sezone napovedal župan Neuma Dragan Jurković. »Interes za letovanje v edinem našem obmorskem mestu je večji kot kadar koli,« je povedal in dodal, da poleg domačih gostov iz BiH največ turistov prihaja iz Poljske, Češke, Francije, Nemčije, Belgije in Avstrije. Zanimiv pa je, pravi župan, porast gostov iz sosednje Hrvaške, kar pripisuje prav visokim cenam. V Neumu so prenočitve namreč tudi za do 25 odstotkov nižje kot na drugi strani meje.