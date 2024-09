Četverčki, spočeti spontano, so popolnoma zdravi

Tako Konstantin kot njegovi starši so pričakovali hčerko, dobili pa so štiri brate: Mateja, Marka, Luko in Jovana. In vse naenkrat. Mamica Milana je spontano zanosila in rodila četverčke. Njena nosečnost je fenomen, ena od pol milijona, ki se jim zgodi tak scenarij.

Kako izgleda normalno hranjenje, spanje, sprehod? Kako jih sploh prepoznajo? Vsak dan porabijo do 30 plenic, avto je zamenjal kombi, tu je tudi babi servis, saj dodaten par rok vedno prav pride. V zadnjih osmih mesecih se je življenje družine Petrović postavilo na glavo.

Previjanje, hranjenje, igranje, potem še menjava pleničk, kopanje, hranjenje po steklenički, uspavanje in še in še. Z majhnim dojenčkom so vedno zaposleni. In zdaj vse to delo pomnožite ne z dva, ne s tri, ampak s štiri, in dobili boste vsakdanje življenje družine Petrović.

Rojstvo štirih fantkov

Rojstvo štirih fantkov Mateja, Marka, Luke in Jovana je pred osmimi meseci polnilo stolpce vseh medijev v regiji. Za sorodnike in goste se kot pomoč pri identifikaciji uporabljajo zapestnice v barvah. Starejši brat Konstantin ali ljubkovalno Kole pravi, da se ne da zmesti. In že od začetka ima najljubšega mlajšega brata - Luko. Svojo vlogo je vzel resno. Do njih je dober in pozoren, dokler je jasno, kdo je glavni.

Ponosna starša FOTO: Osebni arhiv

»Povedali smo mu resnico – da bo imel štiri bratce, da bodo štirje dojenčki prišli z mamo iz porodnišnice. Mislim, da se ni zavedal, dokler nismo dejansko prišli domov,« se spominja Milana. Načrti so bili precej drugačni. Konstantin je bil star že 4,5 leta in mislili so, da je pravi čas, da dobi sorojenca. A že ob prvem pregledu so prejeli novico, ki je niso pričakovali. Ultrazvok je pokazal, da Milana nosi dvojčici, kolikor jima je znano, prvi v družini.

Potem sledil šok

To je bil podatek, na katerega se sploh niso imeli časa navaditi, saj je že na naslednjem pregledu sledil velik šok, Milana je povedala: »Ne morem verjeti, da je mogoče, da nosim trojčke. Nisem mogla verjeti za dvojčke, kaj šele za trojčke. Nihče v bližini, da bi se lahko posvetoval, kako je potekala nosečnost, porod, s tremi dojenčki?«

To je vprašanje, ki se ji zdaj zdi smešno, saj je že na naslednjem pregledu njena nosečnost postala fenomen - ena na pol milijona primerov. Nekaj, za kar je celo zdravnik v rodni Banjaluki potreboval drugo mnenje, potrditev njegovih kolegov: »Takrat mi je rekel, da se mu zdi, da je videl štiri dojenčke,« se spominja Milana.

To je bil še toliko večji čudež, ker so bili spočeti spontano. Milana je preostanek nosečnosti preživela v Sloveniji, kjer je prej živel in delal mož Nemanja. Zaradi štirih plodov so jo že od začetka obravnavali kot rizično nosečnost, v kateri ni nobenega zagotovila za nič, v kateri gre dan za dnem. Nemanja in Milana sta imela možnost zmanjšati število rojenih, a poudarjata: »Tisti dan, tisti večer sva se takoj odločila - gremo do konca.«

Pred porodom je bila mesec in pol v bolnišnici, nato pa se je tri dni pred načrtovanim carskim rezom, v 31. tednu nosečnosti, začel spontan porod. Nemanja ji je ves čas stal ob strani, razen med samim carskim rezom. Matej, Marko, Luka in Jovan so prišli na svet v štirih minutah. Skupaj tehtajo dobrih pet kilogramov.

Logistika je ključna stvar

Matej, Luka in Marko so enojajčni trojčki, Jovan pa je njihov brat dvojček. Umirjenost in sproščenost, ki jo izžareva družina Petrović s štirimi dojenčki in šestletnikom, je vredna občudovanja, prav tako logistika, ki spremlja celotno zgodbo. Koliko perila se na dan opere in zlika, niti ne štejejo. Čeprav so se rodili z načrtovanim carskim rezom v 31. tednu nosečnosti, torej skoraj dva meseca prezgodaj, fantki odlično napredujejo. Hodijo na redne vaje in so popolnoma zdravi.

Nemanja se je pred kratkim vrnil v službo, ena od babic pa je vedno z njimi. Logistika je ključna, se strinjajo vsi. Običajen izlet na sprehod se bo marsikomu zdel pravi podvig, a pravita, da sta že natrenirana in pripravljena na gibanje, radovedni pogledi in nasmehi pa ju pozdravijo na vsakem sprehodu. Kot pravita Milana in Nemanja, so ljudje zelo presenečeni in večina pristopi do njih in reče - čestitke, poroča dnevnik.hr.