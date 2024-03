Čestitke in pozdravi: »Naš starejši brat Vladimir je zmagal, to je dober znak «

Po zmagi Vladimirja Putina na nedeljskih predsedniških volitvah so zahodne vlade zmago označile za nepošteno in nedemokratično. Vendar so bili komentarji voditeljev iz Evrope in ZDA v močnem nasprotju s sporočili čestitk iz držav Azije, Afrike in Latinske Amerike.

Kitajski predsednik Xi Jinping je takoj čestital Putinu za zmago in dejal, da bo Peking še naprej spodbujal partnerstvo brez prepovedi, ki ga je skoval z Moskvo malo preden je Rusija napadla Ukrajino.

Vladimir Putin in Xi Jinping. FOTO: Sputnik Via Reuters

V ponedeljek je indijski premier Narendra Modi dejal, da se veseli krepitve posebnega in privilegiranega strateškega partnerstva New Delhija z Moskvo.

»Naš starejši brat Vladimir Putin je zmagal, to je dober znak za svet«

Putinovo zmago so proslavili tudi voditelji Latinske Amerike, ki so zgodovinsko v sporu z ZDA. Poznavalci pravijo, da je Rusijo izolacija od Zahoda samo približala državam, kot sta Kuba in Venezuela, katere zunanji minister je pred kratkim označil Moskvo za žrtev na mednarodnem prizorišču. Predsednik države Nicolás Maduro se je odzval na rezultate nedeljskega glasovanja z besedami: »Naš starejši brat Vladimir Putin je zmagal, to je dober znak za svet.« Predsednik Kube Miguel Díaz-Canel je rezultat označil za verodostojen pokazatelj, da rusko prebivalstvo podpira Putinovo vodenje države.

Putinovo zmago so toplo sprejeli tudi v več zahodno- in srednjeafriških državah, ki jim po seriji državnih udarov od leta 2020 vladajo hunte, vključno z Malijem in Nigrom.