Vrag vzel šalo: prihaja mega projekt zveze Nato skoraj na Putinovem dvorišču (FOTO)

Nato se je odločil, da bo znatno povečal svojo prisotnost v vzhodni Evropi, odkar je Rusija začela invazijo na Ukrajino. V Romuniji se je zato začela gradnja največje Natove baze v Evropi, navaja Euronews.

Gre za megaprojekt, vreden kar 2,5 milijarde dolarjev, vojaška baza pa bo obsegala kar 2800 hektarjev.

FOTO: Jonathan Nackstrand Afp

Tako bodo razširili in zgradili nove vzletno-pristajalne steze, hangarje za letala in helikopterje, večje število skladišč za orožje, gorivo in zgradili nove šole, vrtce, trgovine in bolnišnice za potrebe vojakov in njihovih družin.

Tako je eden od napovedanih ciljev Moskve in predsednika Vladimirja Putina - potisniti Nato čim dlje od ruskih meja - dejansko propadel, ocenjujejo poznavalci. Poleg tega sta se v zadnjih dveh letih zavezništvu pridružili dve novi evropski članici: Švedska in Finska, Romunija pa je soseda Ukrajine in Moldavije.