Cene kampiranj na Hrvaškem strmo naraščajo: to so letošnji ceniki

Poletno kampiranje ob hrvaški obali je priljubljena oblika dopustovanja med Slovenci. Cene pavšala iz leta v leto naraščajo in tudi letos so višje. Na portalu Avtokampi.si, pa so se vprašali, kje so postavljene cene pavšala za letošnjo sezono.

»V kampih v Premanturi, Novigradu, Savudriji, Poreču, Punatu in na Cresu od 100 do 200 evrov, v kampih v Vrsarju in Fažani od 300 - 400 evrov, na Lošinju nekje med 500 - 700 evrov,« pišejo na portalu.

Po njihovi analizi se je največ dražil pavšal v Valamarjevih premium kampih npr. Lanterna, Ježevac, Krk, kjer so cene pavšalov poskočile tudi za 15 do 30 odstotkov, v kampu Padova na Rabu pa so se cena pavšalov na parcelah ob bazenu ali morju povišale za 50 - 90 odstotkov.

Cene od 3.000 do 10.000 evrov

Za parcelo v bližini morja v kampu Veli Jože v Savudriji je treba odšteti za štiri osebe od 3.100 do 3.300 evrov, v kampu Valkanela v Vrsarju pa tudi do 5.900 evrov. Cene najema v Istri se gibljejo od 3.000 pa vse do 9.000 v kampu Istra Premium v Fontani.

Povprečna cena pavšalov za štiri osebe v Istri je med 4.500 za letni najem. Podobne cene so tudi v Kvarnerju in v Dalmaciji.

V Kvarnerju je najdražji najem parcele v kampu Krk Premium, cene pa se gibljejo med 8.000 do 10.300 evrov. V Kampu Ježevac na Krku je treba za najem plačati okoli 7.000 evrov, v Baški okoli 5.000 evrov.

Za pavšaliste ni več prostora

Kljub temu, da se cene pavšalov vsako leto višje, pa je vse manj parcel namenjenih pavšalistom. Po pisanju portala Avtokampi.si je število parcel namenjenih pavšalistom vsako leto manjše in številni kampi predvsem v Istri in Kvarnerju ne sprejemajo več novih pavšalistov. »Pavšal v kampih Amarin in Porton Biondi v Rovinju, tudi iz kampa Pila v Punatu na otoku Krk so sporočili, da bodo omogočili pavšal samo še starim gostom.«