Prijeli se boste za glavo: poglejte, kakšna je cena jurčkov na bruseljski tržnici (FOTO)

Dopisnik časnika Delo iz Bruslja, Peter Žerjavič, vsako leto dokumentira cene gob na tržnici. Letos je, kot poroča, v belgijski prestolnici cena kilograma jurčkov dosegla neverjetnih 89 evrov - a pravi, da sam nad ceno ni presenečen.

»Prva letošnja ponudba jurčkov na bruseljski tržnici. Brez cenovnega šoka (v primerjavi z minulimi leti). So res lepi in zdravi. Prodajalec pravi, da so iz Romunije,« je zapisal na Facebooku.

Cene gob leta 2024. FOTO: Peter Žerjavič

Lansko leto je bilo treba na omenjeni tržnici za kilogram jurčkov odšteti 20 evrov manj. »Voilà! Prvi jurčki na tržnici v bruseljskem Stocklu pod rekordnimi cenami zadnjih let. Cene se gibljejo med 49 in 69 €/kg. Najdražji so iz Poljske,« je Žerjavič poročal takrat. »Pri nas je bilo letos toliko gob, da so bili jurčki na trgu po 10 €,« je lansko jesen komentirala gospa z izkušnjo iz Slovenije.

Še leto poprej pa so bili tako jurčki kot lisičke, presenetljivo, ocenjeni na 56 evrov na kilogram. Cena se torej v Belgiji vsako leto vztrajno viša - ali bo naslednjič presegla sto evrov?

Toliko lahko naberete

Cene leta 2022. FOTO: Peter Žerjavič

Gobarska sezona se sicer šele začenja, v Sloveniji se mnogi radi pohvalijo s svojim »ulovom« na družbenih omrežjih. Kot je znano, pa je nabiranje gozdnih plodov omejeno. Lastnik zemljišča lahko nabiranje celo prepove, a le v primeru, ko se poklicno ukvarja z nabiranjem in prodajo gozdnih sadežev. Morebitna prepoved mora biti jasno označena na dostopih v tak gozd.

»Pravilnik o varstvu gozdov določa v 43. členu, koliko plodov lahko v gozdu naberemo,« je zapisano na spletni strani gozd-les.com. Omejitev tako določa, da posameznik lahko v gozdu za lastne potrebe na dan nabere:

največ 2 kg gob,

največ 2 kg kostanja,

največ 2 kg borovnic,

največ 2 kg malin,

največ 2 kg robidnic

največ 2 kg gozdnih jagod,

največ 2 kg brusnic,

največ 2 kg mahov,

največ 1 kg čemaža.

Pred dvema letoma je bila na ljubljanski tržnici cena jurčkov med 15 in 25 evrov za kilogram, odvisno od velikosti, cena pa se je tudi med sezono nekoliko spreminjala. Letos stane kilogram zamrznjenih gob pri enem od gostinskih dobaviteljev nekaj pod trinajst evrov na kilogram.