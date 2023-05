Če vas pot zanese v Split, previdno: pred turistično sezono uvajajo nove kazni, tudi za spanje v parku

Splitski mestni svet je odločil: še pred turistično sezono uvajajo nove kazni za neprimerno vedenje na javnih mestih, poroča hrvaški portal Index.

Kakšne kazni prinašajo nova pravila? Položnico, na kateri bo izpisan znesek 300 evrov, boste dobili, če boste:

na določenih javnih površinah uživali alkohol (manj kot 100 metrov od šol in vrtcev, znotraj cone A, ki obsega mesto znotraj baročnih zidov, zgrajenih v 17. stoletju),

urinirali na javnih površinah,

spali v parkih na travnikih, trgih in drugih javnih površinah,

uživali hrano ali pijačo na javnih površinah in

se zadrževali v gostinskih objektih po koncu delovnega časa.

Sprejet je bil še amandma, da se s 300 evri kaznujejo plezanje po spomenikih in spominskih ploščah in sedenje na njih, vstopanje v fontane in ponujanje taksi storitev, ki niso vnaprej dogovorjene.

Pa to še ni vse: 150 evrov kazni vam bodo spisali, če boste bruhali na javnih površinah, enaka kazen pa je predvidena za izvajanje gradbenih in inštalaterskih del med 14. in 17. uro ter 22. in 7. (zaradi hrupa).

V Splitu, potem ko so se domačini lani zgražali nad početjem turistov, uvajajo še varnostnike: »Med 90-dnevno turistično sezono bo vsak večer od 22. do 4. ure na terenu več deset varnostnikov, ki bodo pomagali policiji.«