»Če pomoči ne bo, bodo zdravniki lahko izdali le mrliške liste« (FOTO)

EU vzpostavlja humanitarni zračni most, ki vključuje več letov v Egipt, s katerimi pošilja nujno pomoč ljudem v Gazi, sosporočili v Bruslju. Evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič je poudaril, da mora pomoč nemudoma doseči ljudi, ujete v Gazi, ter pozval k odprtju mejnega prehoda Rafa brez nadaljnjega odlašanja.

»Katastrofalne humanitarne razmere v Gazi bodo kmalu dosegle prelomno točko. Nujno potrebno gorivo, voda, hrana in zdravila morajo nemudoma doseči ljudi, ujete v Gazi. Mejni prehod Rafa je treba odpreti brez nadaljnjega odlašanja,« je pri tem opozoril Lenarčič.

V skladu z mednarodnim humanitarnim pravom sta obe strani dolžni zaščititi civiliste in zagotoviti neoviran humanitarni dostop do civilistov, je poudaril komisar.

V Gazi je »vode, elektrike in goriva še 24 ur« in če pomoči ne bodo prišli, bodo zdravniki lahko le »izdalu mrliške liste«, je ocenil Ahmed al-Mandhari, regionalni vodja Svetovne zdravstvene organizacije (WHO).