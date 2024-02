Če je Biden res to rekel, sledi mednarodni škandal!

Ameriški predsednik Joe Biden naj bi izraelskega premierja označil za j... zlobneža (bad fucking guy), piše Times of Israel.

Portal Politico je navedel besede uradnika Bele hiše, ki se je skliceval na Bidnovo podporo Izraelu v spopadu s Hamasom, kar je povzročilo ogorčenje številnih volivcev Demokratske stranke. Poleg tega so nekatere zmotili shodi Bidnove administracije, ko so zahtevali takojšnje premirje v Gazi.

Biden vse bolj dvomi o pravilnosti odziva izraelskega predsednika Benjamina Netanjahuja na napad Hamasa 7. oktobra lani, zasebno pa naj bi ga označil za »prekletega zlikovca«, je povedal neimenovani vir iz Bele hiše.

Bidnov tiskovni predstavnik Andrew Bates je zanikal, da bi predsednik to rekel, in poudaril, da voditelja že vrsto let gojita spoštljiv odnos, tako v javnosti kot zasebno.

Spomnimo, po napadu Hamasa na Izrael je Bidnova administracija v Izrael poslala orožje v vrednosti več sto milijonov dolarjev, mimo kongresne revizije.

Obenem Bela hiša še naprej poziva Jeruzalem, naj dovoli dostavo humanitarne pomoči v Gazo, in domnevno ocenjuje uporabo zalog orožja kot način pritiska na Izrael, da zmanjša intenzivnost svojih operacij na območju Gaze.

Predstavniki Bele hiše in Netanjahu so v zadnjih tednih prav tako soočili mnenja glede možnosti ustanovitve palestinske države kot dela regionalnega dogovora, ki bi vključeval normalizacijo odnosov med Izraelom in Savdsko Arabijo.

Glede na poročilo so se nekateri demokrati, zlasti podpredsednica Kamala Harris, začeli zavedati, da bi jih podpora Izraelu v vojni lahko stala ključne podpore med mladimi volivci na volitvah leta 2024, od katerih bodo nekateri morda volili tretje stranke ali pa zaradi tega vprašanja na koncu dali prednost republikanski fronti in Donaldu Trumpu. Raziskava, ki so jo izvedli med Bidnovimi volivci, je namreč pokazala, da jih kar 50 odstotkov meni, da je dogajanje v Gazi genocid.