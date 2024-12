Burja, močnejša od sodobne tehnologije! Uničila sončno elektrarno v lasti slovenskega podjetja

Velebitska burja je uničila skoraj polovico sončne elektrarne nad mestom Obrovac, ki velja za eno največjih na Hrvaškem. Elektrarno, zgrajeno leta 2023 na območju nekdanje tovarne glinice, upravlja slovensko podjetje Interenergo.

Sončna elektrarna z močjo 5 MW, ki se razprostira na 14,5 hektarja, je bila zasnovana za oskrbo 3500 gospodinjstev. Vendar so močni sunki vetra raztresli stotine solarnih kolektorjev, poškodovali infrastrukturo in prekinili proizvodnjo električne energije.

Po grobih ocenah je neurje povzročilo ogromno škodo, saj je popačilo konstrukcije, podrlo ograjo in razneslo plošče, težke 30 kilogramov, celo na državno cesto med Zatonom Obrovačkim in Maslenico, ki je bila na srečo zaprta. Vlagatelji, ki so v projekt vložili pet milijonov evrov, se soočajo z resnimi posledicami, medtem ko so odstranjevanje razbitin že začeli, saj predstavljajo nevarnost za okolico.

Načrtujejo širitev

Okoljevarstvenik Ivan Matić je izpostavil, da močni vetrovi na tem območju niso presenečenje. »To območje je že stoletja znano po burji, ki uničuje vse, kar se ji znajde na poti. Zaskrbljen sem zaradi načina uporabe tega prostora,« je dejal. Dogodek je ponovno odprl vprašanja o primernosti gradnje sončnih elektrarn na območjih z ekstremnimi vremenskimi razmerami.

Na Hrvaškem je trenutno sedem sončnih elektrarn, od katerih sta dve v okolici Jasenic, kjer prostorski načrti predvidevajo še nadaljnjo širitev. Vendar pa lokalni prebivalci, zlasti iz zaselka Mariči, protestirajo proti širitvi, saj trdijo, da bi podobni dogodki lahko ogrozili njihova življenja in premoženje.