Saj ni res, pa je! 10 minut se je pogovarjal z lažnim Zelenskim

Britanski minister za obrambo Ben Wallace je bil tarča prevare. Po aplikaciji Microsoft Teams se je v stik s ministrom uspelo prebiti nekomu, ki se je predstavil kot predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski. Kot poroča Sky News, sta govorila prek videoklica. Po 10 minutah pogovora je Wallace postal sumničav, ker mu je sogovornik postavljal vse ostrejša vprašanja, zato je klic prekinil.

Prevarant je uporabil podrobnosti z ukrajinske ambasade, za njim pa je visela ukrajinska zastava. Postavljal je vprašanja o ukrajinski zunanji politiki, ki pa so postajala čedalje bolj nenavadna. V nekem trenutku ga je vprašal: »Ste dobili snov, ki smo vam jo poslali?« Ko mu je Wallace odgovoril, da ne ve, o čem govori, je začenjal omenjati imena, ki jih Wallace še nikoli ni slišal, zato je pogovor prekinil.

Wallace je takoj uvedel preiskavo o tem, kako se je prevarant prebil mimo varnostnih preprek, in zadevo priznal javnosti. Na twitterju je zapisal, da noben trik, izkrivljanje resnice in lažne informacije ne bodo spremenili dejstva, da Rusija krši človekove pravice in da je nezakonito napadla Ukrajino.